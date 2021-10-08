疫情趨緩，台灣本土確診出現多日＋0，似乎看見回到原本生活的一線曙光，然而， Delta 變種病毒的威脅依然存在。政府遂宣布延長二級警戒至10月18日，不過在遵守防疫規範的情況下，可以適度在特定場域「口罩微解封」。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台網友對「口罩規定鬆綁」相關話題近1個月的網路聲量，帶您了解網友們對此議題的看法。

口罩規定鬆綁近兩周討論聲量。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

●10月5日口罩規定鬆綁 台北市長柯文哲提前引爆網友討論

從9月初便開始陸續有針對「口罩規定鬆綁可能性」的零星討論，而聲量的最高點出現在規定宣布的前1天的10月2日，台北市長柯文哲對於本次調整表示「民眾知道原則就好」，網友也因此紛紛討論到：「通勤族的疫苗覆蓋率要高，才有辦法真正的摘下口罩」或是「我還在排隊等疫苗，等打完第2劑才會去想要不要脫口罩」，大多認為「疫苗」才是口罩能解禁到什麼程度的關鍵。

而到了隔（3）日，指揮中心宣布將於兩天後開始口罩禁令適度鬆綁，開放山林或海濱活動可以視情況脫下口罩。不少網友表示「疫情雖然趨於穩定，但現在還不是拿下口罩的時候，風險還是存在，在外面隨時帶著還是比較安心」，一些民眾則持相反意見，認為這次的放寬還是有些保守，應該可以再多開放一些場域，像是有運動習慣的網友們說「在河濱公園跑步，能脫口罩會比較方便一點，尤其晚上的時候人也不多，能保持好距離的話，我覺得不一定要一直戴著口罩」。

「口罩規定鬆綁」兩派網友熱議焦點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

●口罩解禁太著急？網友對於規定放寬想法兩極

雖然日常生活、通勤和大部分的休閒活動，依然還是規定口罩「戴好戴滿」，但在山林 （含森林遊樂區）、海濱這些「上山下海」的活動，只要可以確實保持社交距離，目前已經允許將口罩適時拿下來，大口呼吸芬多精或是海風！

不過，在病毒還沒有遠離之際，就開始鬆綁口罩這個「病毒守門員」的相關規定，是不是有一點太過著急？網友們對此留下不同的想法：支持口罩規定鬆綁的網友們，普遍也認同口罩的重要性，但認為並非長期硬性限制，而是要隨著疫情趨緩而逐步放寬，網友提到：「打完兩劑疫苗，還是需要戴著口罩比較保險，但偶爾可以拿下來喘口氣不想被放大檢視」、「戶外空曠處、空氣流通且人少的地方，強制戴口罩其實不太合理」，認為打完兩劑疫苗已經有一定的保護力，加上連續數天沒有本土案例增加，應該還給民眾戴口罩「選擇的權利」。

而不支持口罩令鬆綁的網友們，則是認為現階段疫苗覆蓋率尚未達標，許多人都還在排隊等疫苗，況且疫苗阻絕病毒的效力並非百分之百，在這樣的情況下鬆綁口罩禁令，紛紛擔心表示：「國外至少完整兩劑覆蓋率6成以上，才開放不用戴口罩。現在疫苗覆蓋率沒達標就鬆綁，有點太過躁進」；另一方面秋冬將至，根據過往的經驗擔心病毒更加活躍，在這個時候卸下防護的話有點小看病毒的威力，致使疫情捲土重來，有網友因此建議「流感季節來了，接下來3個月還是把口罩戴好，防新冠順便防流感、感冒，讓我們繼續把化妝品的錢省下來！」。

隨著疫情逐漸趨緩，大家的生活逐漸步回原來的軌道，鬆綁與限制之間該如何調解，讓人能在口罩外大口呼吸自由空氣之時，也不會讓病毒有可趁之機？越接近抗疫成功的終點，越是不能輕忽。期盼疫情前的日子真的離大家不遠了！