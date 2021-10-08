主計總處主計長朱澤民昨赴立法院備詢時，被問及蚵仔麵線一碗多少錢竟回答「20」元，當場遭立委羅明才狠虧吃米不知米價，對此，藍委洪孟楷表示，一碗20元的蚵仔麵線，「這就是我們與官的距離」？如果官員不了解庶民物價、民間疾苦，那又怎麼能夠推出真正利民政策。

洪孟楷今（8日）在臉書發文表示，一碗20元的蚵仔麵線，這已經不是吃米不知米價，這是活在自己的舒適圈，自我感覺良好，還是主計長的錢比一般人民的大？洪直言，過去的幾次物價飆漲，蠢蠢欲動，包括2017的衛生紙之亂，以及持續的通貨膨脹，都是民生必需品價格波動，導致最終消費物價上升。

之前有網友討論台灣牛奶世界第二貴，洪孟楷指出，自己質詢到相關問題，我國財政官員還回覆這只是「單一個案」，言下之意仍不需擔心，但看到掌管國家預算、會計、統計、普查及物價指數、失業率等社經指標的主計長，能夠講出活在平行時空的話，難怪完全不了解辛苦國人現在的感受！

洪孟楷感嘆，官員苦民所苦不是口號，如果大官們已經離庶民生活太遠，從官位下來了解一下，恐怕才是唯一解！

對於一碗20元的蚵仔麵線掀起風波，朱澤民今受訪時解釋「沒聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」。