稱蚵仔麵線20元挨批「不食人間煙火」 朱澤民：沒聽到蚵仔兩字

行政院主計總處主計長朱澤民昨（7）日備詢時，提到一碗蚵仔麵線「20元」，馬上掀起討論。不少網友在PTT炸鍋，甚至有人表示「想尋找台灣20元的蚵仔麵線在哪？」，各縣市網友還分享所在地的蚵仔麵線價格。

一名住在林口長庚的網友在PTT以「全台各地一碗蚵仔麵線價格回報」為題，表示聽到政府官員說一碗蚵仔麵線20元，讓他感到非常好奇，而他自家附近賣的蚵仔麵線，小碗就要50元，大碗則是65元，「為了尋找台灣真的還有20元的蚵仔麵線，大家來回報你家巷口一碗蚵仔麵線多少錢」。

不少北部網友分享「板橋菜市場，清麵線39元、有料49元」、「基隆小碗都40元了，大碗+15元」、「新北深坑，小45元、大55元」、「松山機場附近，麵線大70元、小55元」、「新竹小60元、大75元，想不到我已經吃習慣了」、「宜蘭，小35元、中45元、大60元」、「桃園，小45元、大60元」、「林口餐車型，小40元、大50元。啊不過是大腸」。

其它縣市的網友也表示「台中西區，大65元，12年前50元」、「小碗大腸35元，苗栗國物價」、「高雄吃到都大碗55元，上下5元」、「高雄鳳山小碗45元、大碗55元」、「台南市區大腸跟蚵仔都50元起跳，大碗的可能60元，然後有些店有海鮮特餐，那種可能180元、200元」、「雲林，小碗45元、大碗55元」。

還有人感嘆，想找到20元的蚵仔麵線非常難，「清麵線20元都很難找了，還要有料的」、「笑死，嘉義也買不到20元的蚵仔麵線」、「我親戚最早賣35元，幾年前退休收掉是50元」。也有人真的找出「20元麵線」所在地，例如板橋龍興街、三重永福街等地，不過大多都是未加料的清麵線，或是加大腸、小腸的麵線。