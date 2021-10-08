振興五倍券今（8）日正式上路，餐飲業者紛紛祭出相關優惠備戰，準備搶食這一波振興財千億商機！其中，新天地（8940）餐飲集團為爭取龐大的數位五倍券商機，不僅全面升級門市數位串接與電子支付設備，同時加碼送出1千本「新天地好康券」吸客、刺激提振買氣。新天地9月營收1650萬元，年減74.57％；前三季累計營收4.25億元，年減30.65％。法人表示，在五倍券刺激餐飲消費下，預期新天地第四季至明年第一季業績可望成長三至四成，擺脫連續五個月營收「連5黑」的慘況。

新天地餐飲集團品牌總監林國威表示，今年5月至8月期間，全台餐飲業績普遍連續四個月呈現大幅衰退，由於疫情尚未消退，加上去年三倍券效應基期墊高，預估9月業績也不樂觀，恐將出現連續五個月營業額「連5黑」的慘況，因此，餐飲業者無不企盼透過五倍券的發放，再度帶動餐飲業掀起報復性消費潮。

自10月5日起，餐廳防疫限制改為內用不限隔板或1.5公尺間距，並放寬自助式餐廳取菜方式後，餐飲人潮已明顯回流，而今年振興五倍券的金額高於去年的三倍券，預料帶動餐飲業績表現將超越去年，有望拉高今年第四季至明年第一季業績成長三至四成，終結連續五個月業績衰退的慘況。

林國威表示，政府今年不僅發行面額5千元振興券外，特別針對餐飲業再加碼20億推出500元的數位「好食券」，大大增加使用數位五倍券的人數。由於五倍券使用期限至2022年4月30日，使用期長達近7個月，據前兩次政府發放消費券經驗，民眾第一個月使用率超過八成，如何在五倍券發行首月搶得商機，又能創造後續半年內2至3次回流消費效益，便成為設計優惠方案的關鍵。

新天地為搶食五倍券商機，加碼推出「新天地好康券」，回饋疫情期間無法到店用餐的老顧客。林國威說，只要持振興五倍券3千元，即可換購「新天地好康券5千元」；持五倍券5千元，可換購「新天地好康券1萬元」，讓享受美食的預算加倍，可以遍嚐新天地旗下梧棲創始店一樓小吃區單點料理、崇德旗艦店「樂食百匯」自助餐、「天地軒」台式海鮮料理、旱溪東區店「瀚熙軒」新台菜港式飲茶等各店美食。