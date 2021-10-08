為支援醫護及醫療體系，台北捐血中心、台灣省商業會與力麗集團及所屬關係企業號召民眾一起來捐血。今（8）上午9點半起在台北市松江路168號（省商會大樓前）舉辦捐血活動，捐血成功的民眾追蹤力麗觀光粉絲頁可獲得力麗觀光300元折價券與清靜海Dr.VK負離子瞬效消毒滅菌噴霧，呼籲大眾一起挽袖捐血，為台灣的醫護體系辛苦的防疫加油。

在企業社會責任的理念下，力麗集團不落人後長年推動公益活動，今（8）日發動企業愛心日動員關係企業，包含紡織、營建、環工、飯店、貿易、科技、能源、長照、食品、基金會等十大事業體，自上午9點半起至下午4點與台北捐血中心合作舉辦「熱血傳遞幸福捐血活動」，地點於台灣省商會大樓前（台北市松江路168號），力麗集團各公司董事長等一級主管帶領員工一起前往捐血車捐血，除號召集團員工一起響應捐血外，更提供住宿折價券與清靜海Dr.VK負離子瞬效消毒滅菌噴霧等好禮，盼能吸引附近上班族及民眾一起為社會大眾盡一份心力。

台止北捐血中心指出，為提供民眾安全的捐血環境，捐血點均落實體溫測量、手部消毒及健康問診的防疫措施，並加強捐血場所通風及增加消毒頻率，以確保民眾在安全無虞的環境中完成捐血。另外也提醒民眾如於捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡速就醫並撥打專線通知捐血中心；而自中央流行疫情指揮中心公布之旅遊警示地區返臺之民眾，以及曾被確診感染新型冠狀病毒或曾與確定病例之密切接觸者，請暫緩捐血28天。

力麗觀光董事長蔡宗易表示，逢力麗觀光慶祝15週年，雖目前仍處防疫階段，除戮力做好防疫工作外，在安全的捐血環境下以「熱血傳遞幸福捐血活動」為號召進行捐血公益活動，集團各相關事業體也進行分時分流的方式進行，並廣邀客戶、民眾挽袖捐血、展愛心，協助紓緩國內嚴重缺血的現象，幫助醫療用血之需，散發愛的力量溫暖社會。

力麗觀光於十五週年慶特別動員進行10月8日的「熱血傳遞幸福捐血活動」，更推出力麗週年慶「就．好．玩」住房專案，即日起至10月31日入住力麗哲園飯店月潭館、力麗儷山林會館墾丁館、力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊及國際品牌花蓮力麗華美達安可酒店，即可以平日續住999元起的優惠入住。雙十連假即將來臨，力麗集團飯店事業群「就．好．玩」住房專案，入住10月10日雙十節，10月11日即可以999元起續住，讓收假晚一點，假期長一點。