政府振興五倍券今（8）日開始發放，海霸王集團旗下飯店及餐廳，以最直接的方式，不限五倍券面額，只要憑券或綁定憑證，即可多次享受各式五倍券優惠方案，標榜不會讓消費者看不懂或難決定，通通都可享受。

海霸王集團旗下德立莊酒店、城市商旅、PAPA WHALE三個品牌，台北、桃園及高雄10間飯店共同推出「五倍券五重送享樂加倍專案」10月8日起憑任何面額五倍券，於官網預訂此方案，除可以優惠價格入住飯店外，另可享受飯店準備價值1500元的五項好禮。包含歐舒丹沐浴旅行組、住宿次回優惠抵用券、海霸王餐飲抵用券、房型升等券及延遲退房1小時的優惠。最低房價只要1300元起。近乎全額房價回饋的優惠，讓您的五倍券立即倍數無限升級。

餐飲優惠部份，海霸王「振興五倍券五道好菜超值加價購」，餐廳以近期每週熱銷千套的三鮮、四寶及五味三組感恩套餐，以790元、990元及1190元超實惠價格上市後廣受歡迎。因此特別於五倍券登場時升級2.0加值方案，推出五組超值加價購餐點搭配感恩套餐點購。每道分別以300元及200元的近乎對折的優惠價格，可自由搭選擇加價購買。等同最低只要以1990元即可享有8道海霸王主廚拿手菜餚，堪稱市場最優惠。300元組的有老滷八寶鴨（雞）及圓籠蒸鮮蝦兩款，200元組的有海鮮羹、扁魚白菜魯及鮑片粥三款。10／8起至11／30止，持任一面額五倍券內用或外帶感恩套組即可任意選擇加購商品，每款限購一件。