三一東林科技（3609）公布9月營收，在新事業挹注之下，單月營收1.03億元，創下單月營收新高紀錄，月增55.39％，較去年同期成長135.21％，累計今年前三季營收5.44億元，年增56.67%。 三一東林科技兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群，9月單月營收1.03億元，較去年同期成長141.58％，月增39％；累計今年前三季營收5.44億元，年增56.67％。

三一國際董事長陳睿謙於今年4月入主東林科技，推動東林營運改造，把三一國際專精的事業引入東林科技，讓東林科技營運持續大變身，短短半年已有顯著成效。

三一東林表示，未來將持續深化雙事業群發展策略，電子科技事業群積極轉型進入LED下游的品牌燈具、推出自有品牌的燈光整合系統擴大產品線，汽車事業群方面，第四季已陸續導入包括丹麥的Mate.Bike電動折疊越野自行車等數個品牌代理經銷權，第四季具動能。