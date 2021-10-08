兆勁科技（2444）公布9月合併營收達1.45億元，雖旗下網通事業訂單出貨仍持續受晶片缺料而有遞延，使得9月營收較上月減少6.32％。隨著今年以來旗下網通事業營運動能持續保持良好發展，累計前9月合併營收達12.7億元，較去年同期成長2.41％，改寫歷年同期新高。

兆勁表示，集團持續深化網通事業營運良好動能，不僅成功開發高階工業LTE Wi-Fi 6 Router新產品研發上市，以及美國、以色列等地區新客戶開發無線網路產品等效益發酵，帶動歐美主要網通代工客戶訂單需求持續放大，今年累計前三季歐洲、亞洲、美洲、台灣等區域營收比重分別為63％、29％、3％、5％，雖今年以來受上游晶片供應短缺及船運運力等因素仍持續影響旗下網通事業約10-15％訂單遞延，集團仍持續保持原有供應廠商，同步培植新供應合作夥伴，以鞏固上游原料取得並確保旗下網通產品生產供應更加穩定，同時因應原料成本上漲已與客戶研擬產品漲價，有助於創造整體營運正面之挹注。

兆勁進一步表示，觀察全球上游晶片缺口持續加劇，雖晶片業者皆加速啟動擴產計畫，短期至明年第一季仍持續有原料供應缺口影響產業供貨穩定度，以目前集團旗下網通事業在手訂單金額達歷年同期新高及高訂單能見度，有助於挹注集團良好營運前景，在面對市場外部不確定性因素干擾，集團採取加大網通接單調整優化，並針對庫存及原料採購管理以控制整體營運成本、費用，提升集團市場競爭力，以期隨著未來缺料情況逐步緩解，將推升旗下網通事業更為明顯之動能。

除此之外，兆勁仍積極拓展營運多角化佈局，其中近三年投入光速光通訊雷射晶片業務保持良好進展，主要產品包括光通訊領域850nm 25Gbps及光感測與飛時測距領域940nm兩波長面射型雷射晶片，已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試，加上今年4月初正式租用台灣光罩子公司的艾格生科技廠房與購買其相關半導體生產設備及無塵室，並與國內廠商合作向法商購置濕氧化爐設備，預計於今年底前將步入試量產階段，可望整體業務佈局效益於明年陸續開花結果，增添集團新一波營運成長力道。