張藝興將推出新EP，近來先行推出單曲〈三昧真火〉，他在7日歡慶30歲生日，開心在微博表示「今天，我三十歲了，這樣開頭實在感覺很神奇，以前總覺得人好像應該是發生什麽了不起的大事或者有個標記，再進入這個看起來像人生分水嶺一樣的年紀。」盼自己三十而立，希望立得住立得穩，「希望永遠是站立著的心 只有努力努力再努力，感謝各位。」

張藝興感性說從出道一路走到今天，自己靠時間打磨、累積、考驗，也靠很多很多很多人的幫助，「有前輩給指過路，有朋友給點過燈，摔跤的時候總有來扶一扶的手，九年過來也有一路支持著鼓勵著的人，這是我的幸運，也是我應該回報的偏得。」

張藝興推出新單曲自上線之初便登上多個排行榜，嶄新的音樂篇章從先行單曲〈三昧真火〉倒敘起筆，巧妙又熱血地開啟了自己M-POP音樂宇宙的新篇章，倒敘一場飛天東遊，在故事開端處浴火，在故事結尾處重生，一切如一張在三昧真火的熊熊烈焰中緩緩展開的古軸長卷。