全國產業總工會8日在基本工資審議委員會會議開議前舉行「2022 年基本工資調漲」記者會，與會人員高喊低薪是國恥。（杜宜諳攝）

基本工資審委員會今天10時召開，邀請勞方委員7人、資方委員7人、學者委員4人及政府代表3人共21人開會，但據會前簽到紀錄顯示，勞方代表徐坦華、林麗華等人缺席，並由劉進發及許英義等人代理，資方委員則全部都出席，但依規定代理可以發言，但若最後決議要投票，則無表決權。

此外，學者代表之一的淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳截至10點時則未簽到。