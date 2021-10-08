基本工資審 勞方委員2席代理 面臨表決時無投票權 10:342021/10/08 中時 林良齊 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基本工資審委員會今天10時召開，邀請勞方委員7人、資方委員7人、學者委員4人及政府代表3人共21人開會。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國產業總工會8日在基本工資審議委員會會議開議前舉行「2022 年基本工資調漲」記者會，與會人員高喊低薪是國恥。（杜宜諳攝） 基本工資審委員會今天10時召開，邀請勞方委員7人、資方委員7人、學者委員4人及政府代表3人共21人開會，但據會前簽到紀錄顯示，勞方代表徐坦華、林麗華等人缺席，並由劉進發及許英義等人代理，資方委員則全部都出席，但依規定代理可以發言，但若最後決議要投票，則無表決權。 此外，學者代表之一的淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳截至10點時則未簽到。 爭取好水大作戰 彰化縣議會全面動員 基本工資調漲配套 住宿業可望獲補貼 #勞方委員 #7人 #資方委員 #學者 #代理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基本工資調幅首表態 許銘春：調3％應該是有 12:102021/10/07 財經 金門縣府助鄉親 解凍廈門銀行帳戶 04:102021/10/08 焦點新聞 陳柏惟罷免案 他揭最大幕後推手：連普通立委水準都沒有 08:472021/10/07 政治 金總理事長許璋瑤：金融數位轉型 強化競爭力 04:102021/10/08 產業特刊 韓國大使：韓中就疫情趨穩後習近平訪韓達共識 12:102021/10/07 財經 公平會盯上陽台、法定空地 建案廣告不實挨罰 19:412021/10/07 財經 亞德客、宣德出運 外資券商挺 04:102021/10/08 證券．權證 1分鐘讀財經》大船慘輸小船 專家：散戶選錯邊就危險了 08:302021/10/08 財經 為何基本工資審議會遲到2個月？學者曝政府考慮這2點 17:152021/10/07 生活 史話》保衛大台灣──胡璉與怒潮學校之4（曾建元） 07:002021/10/08 兩岸史話 200多萬勞工可望加薪？勞長：明天決議 09:232021/10/07 生活 生活熱門新聞 桃園國一女學生打BNT後罹心肌炎 葉克膜治療中 - 生活 超商爆領五倍券人潮 他去一地方2分鐘就成功 - 生活 地瓜葉下鍋就變超澀 老饕曝過水「加1物」變超嫩：小吃店都有教 - 生活 年薪百萬！父母要求孝親費「調漲」到15K 妻抗議鬧分居 兩派網友戰翻 - 生活 蚵仔麵線一碗20元？PTT炸鍋揭各地價格：太難了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。