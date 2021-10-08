工業電腦廠維田(6570)受惠歐美訂單復甦動能強勁，雖略受海運缺櫃遞延出貨影響，2021年9月合併營收仍創歷史第四高，使第三季合併營收雙位數「雙升」再創新高。公司看好需求回升及新產品將使營運維持成長，但將審慎觀察中國大陸缺電影響，並降低運輸風險。

維田受惠今年以來營運動能復甦，股價自6月起轉強，9月中觸及36.5元的1年波段高點，隨後受台股波動加劇影響拉回，於31元附近有撐，今（8）日開高後穩揚1.75％至32元，早盤持穩盤上。

維田公告2021年9月自結合併營收0.74億元，雖月減6.05％、仍年增達59.11％，創同期新高、歷史第四高。帶動第三季合併營收2.4億元，季增達11.28％、年增達56.64％，再創歷史新高。累計前三季合併營收6.12億元、年增達35.53％，續創同期新高。

維田產品橫跨交通、環境監控、醫療、車載、防爆及工廠自動化等領域，雖然受海運缺櫃影響，9月部分訂單出貨遞延至10月，但受惠歐美地區工業電腦及工業顯示器整體訂單成長並陸續出貨，使9月營收表現持穩高檔，帶動第三季營收再創歷史新高。

維田指出，歐洲及美國市場合計貢獻維田營收達約8成，隨著歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，經濟活動陸續解封，美國9月ISM製造業指數升至61.1、創5月以來高點，顯示整體製造業維持穩健擴張，終端需求良好將有助於搶攻歐美製造業商機。

產業新技術突破及新應用領域持續擴展，擴大工業電腦及相關產品市場發展空間。維田近年積極投入新品開發以擴大產品線，目前正進行醫療方面ISO 13485的安規認證，預計明年即可有初步營收貢獻。

而近期甫開發的高毛利不鏽鋼新產品，因具防鏽、防塵、防水等特殊功能，適用工廠環境而廣受歡迎，未來銷售可望維持穩定成長。智聯網（AIoT）產品已有顯著營收貢獻，未來將持續開發相關產品技術及雲端服務系統整合開發，導入歐美市場擴大市占率。

展望後市，全球市調機構MarketsandMarkets指出，全球工業電腦市場將自2020年的44億美元增長到2025年的57億美元，年複合成長率可達5.4％。維田預期在國際疫情逐漸控制、終端需求回升，加上新產品有助支撐成長動能下，公司營運應可維持成長態勢。

不過，近期中國大陸多地實施限電政策，維田目前產能雖未受影響，但限電對上下游供應鏈影響仍須進一步觀察。維田亦將持續評估後續市場情況，配合客戶調整出貨時程，並提前安排運輸方式以降低運輸風險，穩定擴大公司未來業績成長動能。