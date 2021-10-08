海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）南海碰撞物體導致11傷

美國海軍7日宣布，海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體，導致11名人員受傷，但沒有生命危險。

據《動力》（The Drive）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網7日報導，事故發生後，「康乃狄克」號已返回關島基地。聲明中說，潛艦「狀況安全穩定」，反應爐並未受影響，運作也完全正常，海軍正在評估艦身受損狀況。

雖然潛艦究竟撞到甚麼的細節有限，但有要求匿名的官員透露，沒有跡象顯示，那是另一艘潛艦，當時前面也沒有陸塊。

由於這級潛艦只有3艘，1艘造價高達30億美元（近840億台幣），並都在服役，因此沒有多餘的零組件，或是完整的結構面可供挪用，以加速修復流程。美國海軍要加以修復，可能會需要面對大額帳單。

「康乃狄克」號是美國僅有的3艘海狼級潛艦之一，是在美蘇冷戰晚期所打造。它能深潛，以追擊蘇聯飛彈潛艦，並在北極冰層下活動。冷戰末時，海狼級潛艦被設計為終極獵殺潛艦，但由於造價不斷攀升，最後只打造了「海狼」號（USS Seawolf，SSN-21），「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）和「吉米卡特」號（USS Jimmy Carter，SSN-23）等3艘。最後美軍把它們廣泛用在研發，還有特種任務上。

其中「吉米卡特」號比另2艘海狼級潛艦長約30米，安裝了一節多任務平台（MMP），因此能出動遙控載具和海豹部隊，大都用以從事水下諜報行動和高機密的軍事任務。海事安全分析家霍伯（Craig Hooper）說，海狼級潛艦是冷戰的產物。「康乃狄克」號速度快，能搭載的武器多，感測能力也比洛杉磯級潛艦強。

分析指出，海狼級潛艦會出現在南海，並不令人意外。目前它是全球熱點，中方宣稱擁有約90%的主權。9月傳出，北京正在南海搜索潛艦。而今年5、6月時，衛星圖像顯示，解放軍運-8Q，空潛-200大型反潛巡邏機和空警-500預警與指揮控制機，加上反潛與運兵直升機已常態性出現在渚碧礁和美濟礁。

而來自各國的潛艦也在附近水域日益活躍，似乎在暗中進行抗中活動。從那時起，美國就全員出動海狼級潛艦到太平洋。

文章來源：One Of The Navy's Prized Seawolf Class Submarines Has Suffered An Underwater Collision (Updated)
文章來源：One of the Navy's Most Advanced (And Secretive) Subs Just Suffered an Underwater Collision
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