彰化縣警察局針對轄內各重要道路、風景遊憩地區，重點疏導措。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局針對轄內各重要道路、風景遊憩地區，重點疏導措。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

國慶日連續假期迎到了疫情趨緩，戶外活動陸續解封，加上振興五倍券助攻消費，預估3天連假，又有大量車潮，彰化縣警察局動員各轄區分局於重要道路部署警力加強疏導車流

，引導行車順暢放假好心情。

彰化縣警察局針對轄內各重要道路、風景遊憩地區，重點疏導措施如下：

一、 國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於110年10月9、10日0時至24時封閉南下匝道，另於110年10月10、11日0時至24時封閉北上匝道，請民眾利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一) 台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二) 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、 國道1號彰化段為高速公路局實施精進式匝道儀控管制之重點路段，彰化交流道、員林交流道因匝道儀控管制，導致等待上國道車流回堵至平面道路，請避開易壅塞路段，替代道路建議如下：

(一) 員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線(員鹿路)、台1線(中山路)、台19線(彰水路)、縣150線(斗苑路)，選擇由北斗交流道上國道1號。

(二) 彰化地區民眾改道行駛縣138甲線(線東路)，選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線(彰水路)、縣142線(彰鹿路)、縣144線(員大排道路)，改走台61線西濱快速公路。

(三) 鹿港地區民眾改道行駛縣144線(員大排道路)，選擇改走台61線西濱快速公路。

三、 員林市台76線（東西向快速公路）與中山路口（功垂橋）、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道為易壅塞路段，均規劃警力加強交通疏導。

四、 熱門景點鹿港古蹟區（天后宮）交通提醒：

(一) 天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1827位，民眾可多加利用。

(二) 外縣市遊客可由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

五、 芳苑濕地海空步道為新興打卡的熱門景點，尤其例假日帶來人、車潮，前往景區的交通動線及疏導如下：

(一) 由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。

(二) 由平面道路：

1. 台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。

2. 由縣150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。

(三) 於交通尖峰時段，管制台61線高架橋下道路，並派員指揮離開之車輛由芳漢路2段161巷方向駛離。

(四) 進入海空步道旁之海牛廣場前，為避免人潮與車流交織，影響行車秩序及遊客安全，現場設置交通錐、連桿實施人車分道，並禁止違規停車。

彰化縣警察局交通隊長林世民表示，在連假期間警察局與各分局於所屬網站、社群網站等，均可查詢即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線參考，縣內各項交通管制及替代道路規劃，可至警察局交通隊網站了解詳細資訊。