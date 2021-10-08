超商爆領五倍券人潮，一名網友選擇去全聯領，結果短短2分鐘五倍券就到手。（圖／翻攝自PTT）

紙本五倍券今早9點開放民眾領取，不少人湧入超商排隊，對此，一名網友透露，剛剛去超商取貨發現機台前少說有20人在排隊，實在有點誇張。另一名網友則表示，看到大家擠在超商排隊的樣子，就忍不住想笑，實在不明白為什麼大家要人擠人，像他直接選去全聯領，整個流程超順暢，大約只花了2分鐘，熱騰騰的五倍券就到手了。

一名網友今在PTT上發文表示，早上9點開始領取五倍券，不知道有沒有人已經領到券了？有人已經開始用券了嗎？引發網友討論，不少人哀嚎說排隊領券的人超多，系統卡卡的，「剛剛去超商領包裹，裡面大概有超過20位在ibon機台前排隊，年紀都偏大」、「機台忙線5分鐘，好不容易恢復正常，但前面兩個人領完又忙線」。

也有網友看了忍不住吐槽說，不想排隊領券的人，為何當初不數位綁定五倍券呢？而且有必要搶在第一天領嗎？大家都很閒不用上班？如果看到人很多，可以等其他時間再領就好。「反正今天下班就是連假了，慢慢來就好，這又不是疫苗，早上沒搶到，下午就只能選擇去別的縣市打！」

另有一名網友發文指出，聽說超商領券爆人潮，還有機台當機的慘案發生，反觀聰明的他選擇要去全聯領取，結果完全不用等，大約2分鐘就成功領到五倍券。因此他也忍不住笑說，實在搞不懂那些擠在超商排隊的人到底在想什麼。

不過，領取紙本五倍券須前往原本預訂的地點領取，因此當初選在超商拿的人，如今也只能跟著大家一起排隊，無法改變心意去別的地方領取。