勞動部8日召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春按照慣例在會議點心上也別有巧思。許銘春也趁致詞時介紹，茶點來自於屏東的曾志元巧克力、屏東三地門的德文咖啡以及台東的蜜香紅茶。

許銘春表示，那依照過往的經驗，基本工資審議委員會委員都很熱烈地交換意見，為了感謝委員們的辛苦，勞動部也特別準備一些點心，今天準備的茶點，有來自我的故鄉屏東，而且曾經榮獲世界金牌的曾志元巧克力，還有屏東三地門的德文咖啡以及台東的蜜香紅茶，這些都是台灣NO.1的產品。

勞動部另外，還準備高雄唐氏症歡喜協會和伊甸基金會台東嗎哪食堂庇護工場的手工點心，這些都是由身心障礙者勞工朋友從食材到成品用心製作的，而且都是使用台灣在地優質的在地食材，邀請請大家品嚐。

同時，也藉這個機會打個廣告，隨著振興券上路，如果到指定的庇護工場、多元培力就業單位或受勞動部貸款利息補貼的事業單位消費，勞動部將會再加碼五成，也就是說拿1000元的振興券可以買到價值1500元的商品，歡迎大家揪團消費，一起振興台灣。