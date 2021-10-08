搶搭五倍券消費熱潮，裕隆日產汽車宣布推出限量 100台全新 NISSAN X-TRAIL動聽特仕車，外觀搭配「動感外觀套件」，包含前後擾流翼、動感黑尾翼及搖滾黑鋁圈，深具都市潮流風格，動感品味本能升級，內在更升級「動聽享樂套件」高音質JBL揚聲器及DSP數位音效處理器，創造如臨現場的動聽感受，打造更高音質的車室空間。

X-TRAIL動聽特仕車升級價值 4.6 萬元專屬套件，再享舊換新動聽價 93.5萬元起優惠車價，本月入主還可搭配「NISSAN振興超狂8倍送」優惠，自即日起至2021年10月29日止，購車享「5千振興8倍送」高額配件金等多項好禮，提供超狂優惠。

裕隆日產此次特別邀請金曲歌手「動力火車」擔任X-TRAIL動聽特仕車監修人，動力火車對於X-TRAIL動聽特仕車動感外觀與動聽內在大為讚賞，憑藉著動力火車對音樂細膩的感官、硬漢搖滾的形象，更能彰顯 X-TRAIL 動聽特仕車的獨特魅力。

裕隆日產為滿足顧客對聽覺享受的期待，讓顧客再次體驗動力火車於金鐘獎典禮演唱給消費者的感動，還將於10月9日舉辦「動聽特仕車展間鑑賞會」，活動安排動聽監修人動力火車於NISSAN新店旗艦店現場演唱經典歌曲，並首創同步與全國38間展示中心直播車主們共同互動同歡，共同創造視覺與聽覺的超凡饗宴。

裕隆日產表示，NISSAN X-TRAIL動聽特仕車內外裝同步動感升級，再享超值優惠價，原價99.9萬元起，免費升級價值4.6萬元「動聽享樂套件」與「動感外觀套件」，舊換新動聽價只要93.5萬元起，本月入主還可搭配NISSAN振興超狂8倍送購車優惠，給消費者最超值的享受。