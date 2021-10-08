台灣超商林立，服務內容更是五花八門。一名網友好奇，四大超商中包括7-11、全家、萊爾富及OK超商，前三家各有自己的特色，反觀OK超商好像只有需要領錢時才會進去，並問「OK超商的賣點是什麼？」疑問一出後，不少鄉民紛紛齊指「蝦皮免運是OK超商最大優勢」。

原PO今（8）日稍早於PTT八卦板指出，7-11、全家、萊爾富3家超商都有自己的特色，反觀OK超商似乎只有在剛好路過需要領錢，或是網購有推出相關優惠時，才會特別進去，「OK超商的優勢是什麼？有卦嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「蝦皮自取免運」、「拿包裹的地方」、「光是免運就贏過超商龍頭小七了」、「OK超商根本物流中心，整間的貨比商品還多」、「蝦皮免運，我去OK不是寄貨，就是取貨」、「咖啡寄杯不限時」、「當然是被耽誤的物流中心啊！一進門店員就直接問『電話後3碼』」、「找貨速度OK超商>全家>7-11」。

其中一名鄉民也回文精闢分析4大超商優劣勢，OK超商的賣點為，特價次數及特價商品眾多，也有許多他家買不到的東南亞零食；萊爾富是常常會有早午餐搭配套餐組，早餐購買一個飯糰加飲料只要3元、午餐便當加飲料也只要70到100元區間。

另外，全家則是商品品項選擇多，且自家產品的水準都很好；最後7-11則是門市拓點多，且整體門面也都乾淨整齊，「各有各的優點，沒什麼好比的」。