明年基本工資 勞團爭取調漲10％ 10:512021/10/08 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部8日召開基本工資審議委員會，會前勞方團體們在勞動部一樓造勢。（圖／邱琮皓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部8日召開基本工資審議委員會，會前勞方團體們在勞動部一樓造勢。全國產業總工會理事長江健興表示，國內雖然受到本土疫情影響，但隨著紓困與振興方案的實施，行政院主計總處近期上修今年經濟成長率為5.88％，國發會更期待可以達到6％。 在考量國內消費者物價指數（CPI）預估上漲1.74％，日本、韓國等亞洲鄰近國家的調幅，勞工團體們主張應「大幅調漲」明年基本工資，調幅10％，也就是月薪來到2萬6400元、時薪176元，這樣才能讓勞工真正有感。 勞動部鬆口 基本工資至少應漲3％ 勞長稱基本工資至少調3％ 全產總批「羞辱勞工」 #全國 #勞動部 #團體 #基本工資 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股市場 十一長假後反彈概率升高 11:422021/10/08 財經 振興券發放、疫情趨緩 無薪假實施人數減少逾萬人 11:522021/10/08 生活 若基本工資非漲不可 工總調查：93％業者只能接受漲3％ 04:102021/10/08 財經要聞 十一出遊首選微度假 火鍋訂單增3成 04:102021/10/08 產業財經 疫情衝擊程度大 資方盼基本工資凍漲 喊話勞方「共度難關」 11:242021/10/08 生活 《今日財經懶人包》道瓊大漲逾300點 拜習會年底登場 08:042021/10/08 財經 十一節後開市 低估值股崛起 04:102021/10/08 產業特刊 1分鐘讀財經》大船慘輸小船 專家：散戶選錯邊就危險了 08:302021/10/08 財經 基本工資漲多少？ 勞動部：調幅3％起跳 04:102021/10/08 財經要聞 基本工資審議會今召開 勞長：盼共享經濟果實 10:202021/10/08 生活 基本工資審議委員茶點 「金牌巧克力、金牌紅茶」上桌 10:352021/10/08 生活 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 - 財經 一卡通、LINE Pay Money振興券聰明買 商圈、店家、電商再加碼 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 中鋼：Q4鋼板產線滿載 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。