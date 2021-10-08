勞動部8日召開基本工資審議委員會，會前勞方團體們在勞動部一樓造勢。全國產業總工會理事長江健興表示，國內雖然受到本土疫情影響，但隨著紓困與振興方案的實施，行政院主計總處近期上修今年經濟成長率為5.88％，國發會更期待可以達到6％。

在考量國內消費者物價指數（CPI）預估上漲1.74％，日本、韓國等亞洲鄰近國家的調幅，勞工團體們主張應「大幅調漲」明年基本工資，調幅10％，也就是月薪來到2萬6400元、時薪176元，這樣才能讓勞工真正有感。