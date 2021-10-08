雞排妹直播「屠龍」揭暗黑內幕！轟龍龍自走砲：演技好到我快吐了

「雞排妹」鄭家純昨(7日)跳出，代替經紀人康姐宣布與龍龍合約中止，她更痛批龍龍說話不老實，害了公司聲譽也害到康姐，最後用一句「記錯了」替自己連日來自走砲的行徑脫罪。而老K的老闆博恩先前落淚致歉，不明白老K為何不道歉，更用「揮淚斬馬謖」形容將處罰老K留職停薪，如今風向大轉，24小時前博恩便在臉書發出5字，疑暗示龍龍的說詞有問題。

被封為「脫口秀天后」的龍龍日前控訴被老K等人在直播中霸凌，老K回應某人「任由對方在各平台肆意的說些資訊不對等的事，到底誰才是那個運用聲量表演這一切的人？」並表示自己非常痛恨此人，願意跟因此事件感到不舒服的人致歉，「但我絕對不會跟這個人道歉，因為我就是跟這個人勢不兩立」。

老K稍早發文表示不怪博恩。（圖／翻攝自這是老Ｋ That's Old Kay臉書）

為了滅火，博恩後來在薩泰爾娛樂臉書曬出影片，表示糾紛發生後一直想要道歉，更想跟龍龍直接談話，但被龍龍經紀人阻止，雙方本來說好要共同用印在道歉聲明上，但龍龍公司後來改變心意，才會造成和解破局，對於老K的言行，博恩更強調：「不是薩泰爾的管理方式。」

博恩疑早暗示龍龍說話不可信。（圖／翻攝自曾博恩臉書）

博恩後來一度落淚，在鏡頭前問老K為何就是不願致致歉，放話將無限期留職停薪老K，如今龍龍被經紀公司取消合作，又被雞排妹指出扯謊，引來不少網友湧入博恩臉書替老K緩頰，而眼尖網友也發現，博恩似乎早知道真相會反轉，一天前寫下：「唉………..要確定耶…」，引來粉絲回：「博恩，結果最無辜的是你們」、「不希望看到你們決裂啦，但龍這一招太陰」、「唯一相信博恩」、「可以把馬謖的頭接回來了」。