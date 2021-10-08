臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

基進黨立委陳柏惟遭媒體人踢爆2011年9月，曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸遭法院判刑，陳柏惟6日則承認「確有此事」。基進黨黨主席陳奕齊6日護航稱「從來不是尋找從未犯錯的聖人入政」，7日又稱為何二二八屠殺、白色恐怖可被容忍，陳柏惟卻不能被原諒。此言論讓網友直呼：「這人說話真是刷新三觀無極限！」

陳奕齊6日表示：「作為基進黨的主要創黨者與主席，從來不是尋找從未犯錯的聖人入政，而是尋找知道自己的不足、會犯錯也知道改正，也會願意學習成長，如同你我一樣的平凡人。」但此言論隨即引發外界批評。

不僅如此，陳奕齊7日接受媒體聯訪時再度為陳柏惟護航，質疑如果陳柏惟因肇逃不可被原諒，為什麼可以容忍二二八屠殺、白色恐怖？

陳奕齊拿二二八、白色恐怖來救援陳柏惟的言論，迅速在網路引發公憤，大批網友湧入臉書相關連結留言：「這人說話真是刷新三觀無極限！」、「你不要又在消費228喔」、「日本人殖民時的屠殺不提，民進黨刻意阻擋國際疫苗也不講」、「這是來幫忙拉罷免票的」、「有這樣的黨主席難怪會出來一個邏輯不通的立委」、「這種事也扯228，228受難家屬你們會不會覺的被侮辱了？」