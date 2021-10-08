防疫措施打擊消費 日本8月家庭支出衰退大於預期 10:592021/10/08 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本8日（周五）公布，8月家庭支出縮減幅度比預期更大，顯示對抗新冠疫情所實施緊急事態打擊暑期消費，波及經濟復甦力道。 8月家庭支出年減3％，減幅遠高於市場預估的1.5％。7月家庭支出年增0.7％。 與前一月相比，8月家庭支出銳減3.9％，創連續個四個月衰退。 官員指出，新冠病毒傳染擴散以及全國實施禁令波及餐廳內用消費，此外，從時尚到家具等廣泛商品買氣皆受打擊，當時下雨的天氣也影響人們出門購物意願。 《國際經濟》景氣復甦亮紅燈 日8月家庭支出年減3％ 疫情無損消費力 前八月刷卡金額突破2兆 #全國 #家庭支出 #打擊 #實施 #波及 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動部鬆口 基本工資至少應漲3％ 04:102021/10/08 財經焦點 明年基本工資 勞團爭取調漲10％ 10:512021/10/08 財經 拿5000花6000 五倍券點燃內需消費 04:102021/10/08 生活新聞 新天地搶五倍券千億商機 加碼送「好康券」吸客 10:352021/10/08 財經 陳柏惟罷免案倒數 名醫舉民調曝可能性 00:372021/10/08 政治 近8成準新香港人想置產 帶動消費有望 04:102021/10/08 焦點新聞 《國際產業》加州→德州 特斯拉總部搬定了 10:532021/10/08 財經 用煤告急 印度未來半年 籠罩缺電陰影 04:102021/10/08 全球財經 紐西蘭艦穿越南海 劍指中國 04:102021/10/08 話題觀察 十一長假結束... 旅遊人次、收入同步衰退 04:102021/10/08 全球財經 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 09:242021/10/08 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 - 財經 一卡通、LINE Pay Money振興券聰明買 商圈、店家、電商再加碼 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 中鋼：Q4鋼板產線滿載 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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