日本8日（周五）公布，8月家庭支出縮減幅度比預期更大，顯示對抗新冠疫情所實施緊急事態打擊暑期消費，波及經濟復甦力道。

8月家庭支出年減3％，減幅遠高於市場預估的1.5％。7月家庭支出年增0.7％。

與前一月相比，8月家庭支出銳減3.9％，創連續個四個月衰退。

官員指出，新冠病毒傳染擴散以及全國實施禁令波及餐廳內用消費，此外，從時尚到家具等廣泛商品買氣皆受打擊，當時下雨的天氣也影響人們出門購物意願。