國軍台中總醫院中清分院護理之家為了讓長期住在護理之家的長輩們感受佳節氣氛，舉辦「九九重陽、樂活九九」慶祝活動。（馮惠宜攝）

重陽節將屆，台中樂成宮、國軍台中總醫院中清分院護理之家以及各區公所，近日都舉辦相關慶祝活動，不但贈敬老金也送上祝福，盼長者呷百二。

財團法人台中樂成宮也舉辦「重陽節暨第41屆敬老大會」，發放旱溪八里長重陽敬老金，今年發放敬老年金人數高達4333人，其中更有7位是百歲人瑞，禮金數額更高達613萬400元。樂成宮董事長郭松益表示今年因逢疫情關係，配合政府實聯制防疫措施，分兩天上下午共四組分流發放，每位長者並送平安麵線一包。

而對於長壽偕老的恩愛夫妻，樂成宮也加碼再贈金、鑽婚大紅包，郭松益表示，今年有2對結婚60年鑽石婚、6對結婚50年金婚夫妻接受表揚，廟方也分別贈1萬元、3600元紅包，並獻上滿滿的祝福。

國軍台中總醫院中清分院護理之家為了讓長期住在護理之家的長輩們感受佳節氣氛，舉辦「九九重陽、樂活九九」慶祝活動，準備蛋糕、壽桃與菊花茶等應景食物，由院長王守正及督導長周佳諦向住民致上祝福，而現場22位參與長輩，由98歲吳深湶阿公、97歲田秀瑛阿嬤及94歲周阿頭阿嬤代表受贈壽桃。

周佳諦表示透過護理之家的重陽節慶祝活動，希望能在疫情期間，讓長輩們感受到溫暖與關愛的重陽節。

東區區長何宜真以及南區區長陳佩玉近日陸續到轄內百歲人瑞家中，致送台中市重陽敬老禮金1萬元與敬老狀、金鎖片；其中東區共有19位百歲人瑞，目前最高齡人瑞為105歲，共有2位，分別為居住在富台里的戴賢英與富仁里的關王秀貞，其中戴女士也是現任市議員李中的母親。

陳佩玉說，拜訪百歲長輩是每年重陽節最重要也最開心的日子，也從長者們身上學到長壽秘訣，南區福興里許葉月英阿嬤的養生秘訣是吃的簡單、生活規律，一生菩薩心腸，以施比受更有福為信念；福平里蔡林清雪阿嬤有著虔誠的宗教信仰，一輩子無憂無慮；長春里鄭秀成阿公更是茹素60年，迄今身體硬朗、行動自如；而永和里蘇敦琳阿公退休後每天運動，迄今仍每日踢腳、抬手，營養均衡不挑食，如此規律的生活造就了其健康的身體。