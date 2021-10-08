台灣基進立委陳柏惟接連被爆料曾涉肇事逃逸、賭博案件，針對賭博案，陳柏惟回應只是去打電動，沒有賭博，該案件只是證人。不同於被爆出肇逃事件，多數民進黨公職留言替陳柏維「加油」，賭博事件疑雲，綠營公職完全沒人留言加油。但陳柏惟今在立法院受訪時，綠委王美惠、林宜瑾、林楚茵、許智傑等人路過高喊「加油」，許智傑更替陳柏維背書表示，經過跟鳳山警察單位了解，該案件不起訴，沒有賭博問題，請外界不要擴大渲染。

陳柏惟日前被爆連十年前曾涉及肇事逃逸案件，陳柏惟事後在臉書坦承負起責任，民進黨數十位黨公職留言「加油」，包括立法院副院長蔡其昌、立委林宜瑾、賴品妤、許智傑等人聲援。不過，陳柏惟昨再被網友質疑涉入賭博案，卻不見任何綠營政治人物加油，引發外界議論。

陳柏惟今在立法院受訪，再度澄清他僅是去電子遊藝場打電動，絕對沒有賭博。陳柏惟受訪過程中，綠委王美惠、林宜瑾、許智傑、賴品妤等人路過，高喊「加油」，替陳柏惟打氣。

許智傑表示，針對陳柏惟案件有去跟鳳山警察單位了解，該案賭博罪不起訴，沒有賭博問題，請外界不要擴大渲染。

許智傑強調，陳柏惟在立法院問政認真，表現很好，值得肯定，呼籲民眾應該就陳柏惟立法院表現，罷免案投票時投下不同意票。