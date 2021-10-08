三接外推案將在12日首次闖關環評專案小組初審，藻礁公投推動小組今天赴總統府陳情指出，如果觀塘三接能與基隆四接案合併，並在台北港一起推動，可以對環境造成更小的衝擊，至於三接外推，有學者指出，外推後的防波堤造成的突堤效應將更明顯，不只大潭藻礁會消失、連野生動物保護區的觀新藻礁也會消失。

海洋學者陳昭倫表示，3年前的今天是環評史上最黑暗的一天，黑手就是行政院前院長、副總統賴清德利用行政霸權強行通過三接，當場聽到十分沮喪，但隨著研究，「mission blue」也把大潭藻礁列為東亞的希望熱點，大潭是桃園藻礁生態最好的地方。

三接外推案將在12日首次闖關環評專案小組初審，藻礁公投推動小組8日赴總統府陳情，藻礁公投領銜人潘忠政指出，明明有各種替代方案，如三接與四接合併推動並在台北港等，縱容中油一再放話「觀塘是三接唯一方案」，不惜摧毀環評制度、摧毀總統威信，呼籲政府應懸崖勒馬、回頭是岸。（張鎧乙攝）

12月18日將舉行藻礁公投，藻礁公投推動小組8日在總統府前召開搶救大潭藻礁第130場記者會，強調保護藻礁並不是反對非核家園，但三接外推方案會造成突堤效應，衝擊大潭藻礁以及目前的觀新野生動物保護區。（張鎧乙攝）

陳昭倫說，政府推出三接外推，但無論怎麼外推都會有防波堤，進而造成突堤效應，據學者預估，外推1公里增加5倍的突堤效應，不只大潭藻礁消失、觀新藻礁恐怕也會消失，唯有劃設南桃園藻礁區才能保護藻礁。

藻礁公投領銜人潘忠政指出，政府急就章的推出「三接外推」方案，並自吹是環保與經濟兼顧，明明有各種替代方案，如三接與四接合併推動並在台北港等，縱容中油一再放話「觀塘是三接唯一方案」，不惜摧毀環評制度、摧毀總統威信，呼籲政府應懸崖勒馬、回頭是岸。