台61線西濱快速道路北上，日前發生聯結車爆胎致輪胎皮脫落在路中，造成用路人險象環生，員警發現後，為避免危險，徒手將燙手的輪胎皮拖至路旁，隨後搬至巡邏車上並載返處理，還給用路人安全無虞的行車環境。

台中市清水分局表示，安寧所警員林裕財、黃方峦5日上午10時30分許，巡邏行經台61線西濱快速道路北上時，突然發現一個輪胎皮擋住車道，行經車輛皆連忙閃避該障礙物，警方立即停靠路邊並開啟警報器，提醒後方來車注意，避免追撞事故發生。

由於西濱快速道路車流量大又快，輪胎皮若繼續在路中，易造成車輛失控發生交通事故，警方趁車陣空檔，趕緊衝上前撿拾，因輪胎皮厚重又夾雜大量鐵絲，無法以推行方式推至路旁，只好徒手忍痛將又重又燙輪胎皮拖至路旁，又為避免置於路肩造成事故發生，隨後將其搬至巡邏車上並載返所請清潔隊協助清除，還給用路人一個安全無虞的行車環境。

經警方了解，56歲古姓男子當時駕駛聯結車，由於右後車輪爆胎造成輪胎皮脫落至路中，所幸為造成其他車輛危險。

安寧派出所所長王凱政呼籲，任何車輛出門前應詳細檢查車輛狀況，輪胎胎紋太淺也需即時更換，以維護自身及用路人行車安全，行駛台61線西濱快速道路違反規定將依道交條例，「道路交通處罰條例」第 33 條第 1 項第 16 款「車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。」對照裁罰基準表處罰 3000 元，若逾期不繳納，最高可處罰 6000 元，車主和駕駛人平時要重視車輛保養，特別是輪胎，與行車安全息息相關，不得輕忽。