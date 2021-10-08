「台灣第一個特務」張超然遭起訴 出庭喊冤「只要我有出賣情報，就槍斃我！」 11:032021/10/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉共諜案被起訴的軍情局退役上校張超然（中）本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自稱「台灣第一個特務」的軍情局退役上校張超然，被訴遭大陸國安部以經商便利、金錢報酬、免費招待旅遊等不法利益吸收後，拉攏昔日同袍赴陸。台北地方法院8日開庭，因涉國家機密未開放旁聽，張超然步入法庭前喊冤「只要我有出賣情報，就槍斃我！」 檢方起訴指控，張從2011年起，先幫助周天慈處理在海南島經商發生的土地承租糾紛，周經安排到廣東與國安廳官員會面後也被吸收，與張共同引介軍情局退役人員赴陸與陸方情報人員接觸。 《天堂階梯》台灣就有！來場東漂南迴之旅 絕美打卡熱點搭公車就能搜集 颱風聲東擊西！獅子山今生成 後面的圓規「比較恐怖」 #張超然 #台灣 #第一個 #特務 #出賣情報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美高層三度會談 敲定拜習視訊峰會 04:102021/10/08 焦點要聞 趙薇無預警封殺原因疑曝光 消失42天現身點讚林心如 00:102021/10/08 娛樂 碩士男外派年薪150萬 查台房價秒崩潰 網精闢分析：別回鬼島 08:032021/10/08 生活 蔡詩萍給父親的懺情書──寫《我父親》見證「我們」的大時代 04:102021/10/08 藝文副刊 騎車3貼載孩連檢舉達人也掙扎 社畜爸嘆：莫忘世上苦人多 06:302021/10/08 社會 海納百川》國民黨的路線與張亞中現象（李慶平） 08:412021/10/08 海納百川 史話》保衛大台灣──胡璉與怒潮學校之4（曾建元） 07:002021/10/08 兩岸史話 英國關切共機擾台 外交部：樂見多國勇於發聲 10:222021/10/08 財經 數位理財領頭羊 鉅亨買基金鍍金 04:102021/10/08 產業特刊 陳柏惟涉賭稱玩「快打旋風」 機台照疑曝光 08:252021/10/08 政治 陳庭妮入圍金馬幸福噴淚 04:102021/10/08 娛樂新聞 社會熱門新聞 閃婚帥男沒一年就落跑！女揭驚世謊言：連婆婆都是演員 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 騎車3貼載孩連檢舉達人也掙扎 社畜爸嘆：莫忘世上苦人多 - 社會 尪外遇情色教主「雪碧」生1女 正宮開庭淚崩 曝因1句話提告 - 社會 婚宴當天人財兩失！新娘跟18萬聘金一起不見 新竹男傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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