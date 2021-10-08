自稱「台灣第一個特務」的軍情局退役上校張超然，被訴遭大陸國安部以經商便利、金錢報酬、免費招待旅遊等不法利益吸收後，拉攏昔日同袍赴陸。台北地方法院8日開庭，因涉國家機密未開放旁聽，張超然步入法庭前喊冤「只要我有出賣情報，就槍斃我！」

檢方起訴指控，張從2011年起，先幫助周天慈處理在海南島經商發生的土地承租糾紛，周經安排到廣東與國安廳官員會面後也被吸收，與張共同引介軍情局退役人員赴陸與陸方情報人員接觸。