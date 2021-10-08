雞排妹直播「屠龍」揭暗黑內幕！轟龍龍自走砲：演技好到我快吐了

脫口秀演員龍龍控訴遭「炎上」班底老K言語霸凌，不過對方堅持不肯道歉，導致事件越演越烈，原先跳出來力挺龍龍的雞排妹，最後不僅直播當眾「屠龍」，就連經紀公司都解約切割，網友也分析岀風向逆轉的關鍵原因。

龍龍日前痛訴脫口秀表演時，老K拿她與前男友的事當眾嘲諷，就連東區德也在「老男孩」直播題到：「被賀瓏X過，所以整個個性扭曲了」，不禁怒斥：「被蓄意踐踏，加上噁心難受的公然侮辱」，不過老K揚言絕不道歉，甚至直指龍龍是喜劇界的毒瘤，事後，博恩為了緊急滅火，除了拍影片解釋事件來龍去脈，還跟龍龍道歉，並含淚宣布：「老K無限期留職停薪」，才讓整起事件落幕。

未料，有網友挖出龍龍過去講客家人笑話引發爭議，她當下竟反擊網友：「這件事情也許是你的底線，所以你沒有辦法拿這件事情開玩笑，但不代表這件事情不好笑，也不代表我不能拿這件事情開玩笑」，接著龍龍因為不滿一名髮型師批評她，竟將對方帳號、樣貌放在限動公審，讓老K狂酸「去鬧到人家工作場合，不就很偉大，不就最不會霸凌，不就最會被霸凌」，也讓風向逐漸變換。

此外，龍龍近來PO出影片回應爭議時，強調「從頭到尾只是需要一個老K的道歉，真的有那麼難嗎？」但卻對公審髮型師一事隻字未提，讓網友對於她雙標一事相當不諒解，不過真正壓垮她的最後一根稻草，則是原本一直力挺她，甚至不惜槓上薩爾泰娛樂的雞排妹，不僅在直播爆料龍龍影片「落淚」橋段是set好的，更怒斥她「利用公司的善心，來達成自己目的」，成功「屠龍」不僅讓結局神逆轉，也讓網友風向全換邊。