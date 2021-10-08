振興五倍券、好食券於8日上路，還不知道哪裡可以使用嗎？到夜市使用數位振興券、好食券消費，美味超值，還能抽獎拿好康！昨晚由經濟部王美花部長帶大家來到北台灣的「艋舺夜市」，示範用行動支付消費享用超值庶民美食，有地瓜香、芝麻香撲鼻而來的「傳奇地瓜球」；用竹籤串起酸甜滋味的「古早味糖葫蘆」；還有曾受邀登上國宴的「丸田飛碟燒」；再加上獨家嗆辣香氣的「難忘胡椒蝦」，四家名攤都可有三種以上行動支付可以提供民眾消費，十足方便。

王美花表示，經濟部因應數位振興券、好食券使用，為提高市場、夜市攤商行動支付普及率，鼓勵市場、夜市攤商使用行動支付，於振興五倍券使用期間申請，每攤最高補助1800元；同時民眾於12月底前至市場、夜市攤位使用行動支付掃碼不限金額消費，即可參加經濟部加碼「市場大禮包」抽獎，每週抽出500份，每份價值2000元，12週共抽出6000份免費宅配到府。此外，還有在11月的每周六，周周舉辦《國定踅夜市~經濟部送奶雞》活動，民眾只要是使用數位振興券並綁定行動支付的民眾，憑「數位標章」證明，就可至全台30處夜市任一處免費領取『奶茶+雞排』或夜市美食組合一份（含活動環保袋）！期望吸引更多使用數位振興券民眾至市場、夜市遊逛並消費，帶動市場、夜市攤商數位券商機。

「艋舺夜市」是萬華地區廣為人知的特色夜市，小吃口味獨特、價格親民，周遭又有古蹟和文化景觀，是來台北旅遊的必訪景點之一，因夜市行動支付普及率達95％以上，非常方便使用數位振興券、好食券。此外，夜市本次配合數位振興券及好食券使用，也推出多種超值包組合餐優惠，如「難忘胡椒蝦」攤位的『痛風餐』原價600元（包括胡椒蝦200g+螃蟹200g+（燒酒螺、鳳螺、無骨鳳爪3選2）+大杯仙草冰700c.c1杯），優惠價只要500元，每日限量發售。想要品嚐更多超值套餐的民眾，來一趟夜市必定收穫滿滿！更多活動資訊詳情搜尋「台灣市集go go購」Facebook粉絲專頁。