BMW總代理汎德宣布，10月購買BMW X運動休旅家族－包括全新X1、X2、X3及X4，享晶華集團三天兩夜豪華套裝行程；全新X5、X6及X7更升級晶華集團三天兩夜頂級套裝行程。BMW X運動休旅家族「Xplore the Unknown全台展示中心試駕活動」也同步展開。
此外，汎德針對BMW全車系推出10月BMW Yours多元智選購車禮遇，全車系提供高額60期零利率分期優惠，指定車型再享一年乙式全險，全新5系列及7系列更加贈BMW原廠第四年延長保固。
BMW總代理汎德宣布，10月購買BMW X運動休旅家族－包括全新X1、X2、X3及X4，享晶華集團三天兩夜豪華套裝行程；全新X5、X6及X7更升級晶華集團三天兩夜頂級套裝行程。BMW X運動休旅家族「Xplore the Unknown全台展示中心試駕活動」也同步展開。
此外，汎德針對BMW全車系推出10月BMW Yours多元智選購車禮遇，全車系提供高額60期零利率分期優惠，指定車型再享一年乙式全險，全新5系列及7系列更加贈BMW原廠第四年延長保固。
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