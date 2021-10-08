清水區槺新公園旁一處公有土地將變身為親民公園，市議長張清照前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市清水區槺新公園旁一處公有土地長期閒置，造成環境髒亂，成為治安死角；市議長張清照向市府爭取700萬元經費將進行改善， 8日上午到現場會勘，指示相關單位加強綠美化，並整修既有空間供環保志工隊使用，讓閒置空間成為親民公園，預計年底發包。

清水區長蔡慶生及部分地方人士今天一早陪同張議長會勘，蔡慶生表示，這塊位於鰲新路與中央路交口附近的土地屬清水區槺榔里所有，計約1200平方公尺，基地內雜草叢生，土角厝與紅磚牆傾倒，現場遭人放置廢棄物，環境髒亂，也成為治安死角，許多里民要求整頓。

張清照指出，公有地閒置很可惜，更何況成為治安死角，實有必要改善並加以利用，之前里民向他反映這件事，他已向市府爭取700萬元經費將進行改善。

張清照建議，在這塊土地上加強綠美化，種植喬木或灌木，不但美化空間也淨化空氣，至於閒置的既有空間應加以整修，提供給環保志工隊使用，不但有效利用空間也改善社區居住品質。

蔡慶生表示，感謝張議長爭取到經費，公所將馬上著手進行，預計年底發包施工進行整頓，給里民一個乾淨的親民公園。