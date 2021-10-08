誰說蛇只能以S形的姿勢爬行前進！有民眾在網路上PO出一段網紋蟒在拉門軌道上直線爬行的影片，有別於眾人對於「蛇行」的認知，超反差畫面讓人大開眼界，直呼「有點可愛！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一段影片，畫面中可見，一隻網紋蟒爬入拉門的軌道之中，體型正好與軌道寬度相符，相較於S形的蜿蜒爬行，網紋蟒罕見以直線爬行方式前進，當牠快要抵達軌道盡頭時，才將頭部探出軌道爬向外側，讓原PO打趣直呼「蛇蛇軌道車，出軌了！」

影片曝光後網友全被網紋蟒特殊的直行方式給笑翻了，紛紛留言回應「太帥了，軌道蛇」、「原來不用S形也能前進耶」、「連蛇都不蛇行了」、「貪食蛇耶！好療癒」、「這條蛇很守規矩」、「塞好塞滿，強迫症覺得滿足」。

眾所皆知，蛇類因為沒有足部，所以是利用腹鱗及肌肉的縮放產生移動力，更以「S」形運動聞名，但其實蛇可以在一條直線上爬行，也稱「無擺動爬行」，這種爬行方式的優點是省力，但速度不快，因此當牠們需要進行快速移動時，依然會採用彎曲身體的方式前進。