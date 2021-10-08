高雄30歲的蔡姓男子7日凌晨4時30分許，在建國一路上邊騎車邊講手機，被巡邏員警盯上，並於建國、武廟路口將蔡男攔停盤查，面對警方詢問，蔡男神色慌張且心虛不斷向員警道歉，警方察覺有異，果真在機車置物廂發現大量安非他命毒品咖啡包，警方訊後依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

高市警苓雅分局凱旋路派出所員警執行巡邏勤務時，發現蔡男邊騎車邊講手機，已違反交通法規，便將其攔下盤查，蔡男當時神情慌張，與警方對話的過程中，表現出相當怯懦、心虛的態度，警方察覺異狀，經蔡男同意後，以目視方式查看機車置物廂內的物品。

未料，蔡男機車置物箱內的私人物品下方竟藏有一大袋「毒品咖啡包」，經警方細數後，發現蔡男帶了多達86包的毒品咖啡包（總毛重610.33公克），蔡男向警方坦承是安非他命咖啡包，且都是自己要帶回家慢慢喝的，員警隨後將他逮捕，訊後依違反毒品危害防制條例將蔡男移送偵辦。

高市警苓雅分局長梁東山表示，毒品影響社會治安甚鉅，輕則傷身害命，重則造成家庭破碎，警方將秉持落實執行各項勤務精神，持續對危害人民健康與安全的毒品列為重點取締工作，提供市民安全優質的生活環境。

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