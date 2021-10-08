今年在延續COVID-19疫情起伏、擴大筆電需求之際，加重衝擊供應鏈缺料、整體產能及出貨供不應求後，研調單位DIGITIMES Research指出，下半年隨疫苗施打率的提升，已見先進國家在教育及消費端需求有反轉。預估明、後（ 2022、2023）年全球筆電市場將呈現出貨衰退走勢，2024年起可望因面板及新硬體平台帶來產品革新而重回成長，而2021～2026年的全球筆電年複合成長率（CAGR）僅有1％。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示，隨著全球疫苗覆蓋率提升及社會、企業及學校重啟，下半年在先進國家教育及消費需求已有從成長反轉的跡象。預期2022年、進入後疫情時代後，因疫情帶動的需求和政府補貼紅利不再，至2023年、整體筆電市場出貨都將呈現小幅衰退。

此外，在2023年後，品牌業者將把更多心力轉向產品升級，以獲得下波出貨增長動能，預期2024～2026年間，全球筆電巿場將因面板及新硬體平台帶來的產品革新而重回成長。

在面板技術方面，由於三星顯示器（SDC）開始將更多有機發光二極體（OLED）面板資源投入筆電巿場，加上主要品牌皆投入OLED筆電設計，預期筆電採用OLED面板的比率在未來幾年將快速增長。而低溫多晶矽（LTPS）面板已是PC品牌開發中高階機種時常採用的技術，巿場佔比也有上升空間，預期2023年先進面板技術佔比將達兩成以上。

另一方面，在蘋果（Apple）開始採用ARM架構處理器後，ARM處理器對品牌的吸引力也正逐漸提升，ARM Chromebook或WoA（Windows on ARM）機種2021年出貨量皆將較往年顯著成長，預期到2024年，ARM架構筆電合計將突破4000萬台大關。