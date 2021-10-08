大立光（3008）第三季毛利率失守六成，並創近6年來新低，單季每股盈餘（EPS）39.22元，獲利不振，今（8）日股價回測2000元整數大關，一早最低來到2030元大跌100元，不但痛失史上最長的股王寶座，連股后也不守，如今倒退嚕至高價股第四名。

大立光穩座台股史上最長的股王寶座，但近2年來因華為遭美制裁衝擊，以及蘋果光環不在，業績獲利衰退，股價一路重挫，股王、股后地位相繼失守，讓出由矽力-KY及信驊接位，而今天更進一步讓位由力旺拿下高價股第三名、掉到第四名，且險守2千元大關。