全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密大陸山東青島、江西九江及廣東惠州三地工廠，生產並未受大陸限電影響，9月、第三季及前三季合併營收，全面改寫同期新高。瑞智前三季壓縮機累積銷售台數達1564.17萬台，全年銷售挑戰2000萬台目標，可望順利達陣。

瑞智9月壓縮機銷售目標訂為130～140萬台，實際銷售台數142.63萬台，月增5.28％，年減5.27％；9月合併營收16.33億元，月增5.39％，年增13.75％。第三季壓縮機銷售454.08萬台，季減17.04％，年減6.91％；第三季合併營收51.71億元，季減17.67％，年增11.22％。前三季累計銷售1564.17萬台，年增11.76％，前三季合併營收172.79億元，年成長22.47％。

瑞智表示，瑞智第三季壓縮機銷售454.08萬台，年減6.91％，第三季合併營收年增11.22％，創同期歷史新高。主因是受疫情影響，促使非家用空調產品比去年同期增長，加上今年因應原物料上漲，調整售價所致。

瑞智指出，第四季進入壓縮機傳統外銷旺季，北美市場拉貨需求提升，對營收貢獻有所助益。然而近期大陸部分省份發布限電措施，瑞智大陸三地工廠因物料備庫及調班生產，目前未受影響，後續將持續關注相關政策及後疫情的市場變動，並積極應對。