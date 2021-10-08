台南一名人夫與女鄰居阿晶（化名）外遇，人夫在通訊軟體上設定阿晶的名稱為「老婆，我的摯愛」，兩人也多次互傳曖昧短訊，案經正宮提告求償精神撫慰金。台南地院審理，認阿晶侵害配偶權屬實，要賠15萬元為合理。可上訴。

判決書指出，正宮主張與人夫結婚多時，阿晶明知人夫已婚，卻於2015年起多次向她的丈夫討錢，還與其發生婚外情，上述行為均已嚴重侵害了她的配偶權，導致精神上承受極大的痛苦，遂向阿晶求償60萬元精神撫慰金。

阿晶辯稱，她與人夫僅是多年老鄰居與同學，是人夫單方面傳送曖昧訊息，她並無搭理，至於在床上與人夫的合照，則為2年前和妹妹、人夫一同前往海邊玩，回房間休息時，妹妹邊玩鬧邊拍下的照片。

台南地院法官發現，阿晶與人夫曾互傳，「可以碰你嗎」、「你又不想。3個月了...你想到了嗎」、「你要幫我剝殼嗎？」、「要撥你，讓你頭昏）（這樣開心嗎）（吃了會強喔）（又強又硬）」、「去忙吧，老婆」等語。

法官指出，且人夫在通訊軟體上把阿晶的名字設定為，「老婆，我的摯愛」，在對話中也均稱呼阿晶為老婆，最終認定，阿晶與人夫為多年同學，卻無視雙方均有婚姻家庭，卻仍發展不正常男女交往，考量尚無通姦行為，認要賠15萬元適當。可上訴。