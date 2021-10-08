勞動部今邀集勞、資、政、學界人士召開基本工資審議，勞方希望調漲8％至10％，資方底線則為3％，全國中小企業總會理事游永全指出，調查有7成的中小企業，今年受疫情衝擊程度超過去年，希望延續去年的思維凍漲，並喊話勞方一起共度難關。

游永全表示，根據中小企業做的調查，有7成受創比去年深，包括企業倒閉、企業沒有辦法營運的情況，公會收到很多來自企業主的壓力，調薪不能有太大異動，否則真的很難經營，出現更大倒閉潮，希望延續去年思維凍漲，不要影響企業經營。

游永全說，中小企業代表97％的企業，聘請員工達整體8成多，薪資調漲對營運是很大衝擊，若有大幅度調薪，企業主可能選擇放棄，這對勞工不是好事，因此希望今天有好共識。

游永全強調，去年就談到疫情會有遞延效應，今年確實更嚴重，不能很樂觀的看說明年度就會好，營運上人力、資材出現短缺，都影響企業營運，資方可以忍受材料營運上成本提升，也都忍受不要影響物價，但同時也希望，勞工可以陪同共度難關，不要在這節骨眼上給太大壓力。

台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄則認為，現在電子產業有非常好的表現，就自身公會，貢獻GDP就超過一半以上，但就目前的瞭解，現在產業好得太好、壞得太壞，所以今天的討論很重要，政府在調的時候，應有所考量。