本土劇男星陳霆和老婆陳潔瑩9月25日召開記者會，控訴舊友葉欣欣2019年邀他們夫妻投資她在美國的公司Mrs. Green Onion（簡稱MGO），同時葉女強調MGO的投資人中，龍鳳食品的第二代也參與，未料是場騙局，陳霆表示夫妻倆遭詐騙10萬美元（近300萬台幣），呼籲外界不要受騙。

9月30日起葉欣欣委託律師林士勛發聲明給媒體，除否認指控，並指陳霆夫妻根本插乾股等等。

葉欣欣發出聲明澄清如下：

一.MGO公司係美國合法登記成立並正常營運公司，陳霆夫妻並非以投資方式取得公司3.5％股權，實由本人以乾股方式贈，僅負擔必要行政費用而已，且於受贈時其等原承諾將以人及資源助益公司發展，經雙方合意才親自簽署股東協議書，此相關均有文件及明細可查，絕無陳霆所稱遭其詐騙。

二.陳霆妻子陳潔瑩今年6月20日攜子女到美國適應環境並為共同事業努力，期間因初來乍到及語言溝通等問題，致深許多不便之處，本人及子女均耗費甚多時間和金錢予以幫助，不料卻稱遭到監視或監禁云云，顛倒事實。

三.陳潔瑩到美後一味做望領取分紅，未盡先前承諾，且陳霆先生亦未赴美履行協助、助益公司之義務，故本人要求收回贈與之乾股，並允諾簽署退股協議書後即退回先前所匯款項，但遭拒絕，本人經律師協商未果，陳霆與友人不斷以語言威逼本人及家人，指稱遭詐騙並將透過媒體讓其身敗名裂，令本人深感恐懼。

針對葉欣欣發聲明一事，陳霆今（10月8日）再委託律師劉安桓發出澄清聲明，「本人及內人受騙上當而匯款高達10萬美元予葉欣欣，至今從未取得股權，何來贈與取得乾股一說？又須負擔必要行政費用，高達10萬美元說法，更是令人不可置信。」

陳霆夫妻就葉欣欣（Athena Rounds）關於Mrs. Green Onion公司(下稱MGO公司)投資詐騙一案所發佈之聲明，澄清如下：

「一、關於葉欣欣所指本人及內人因贈與取得MGO公司3.5％股權為乾股，僅負擔必要行政費用，事後卻未承諾人脈及資源助益公司發展云云。查2019年間，葉欣欣以龍鳳集團之二代繼承人為MGO公司最大股東之詐術誘使本人投資，使本人及內人受騙上當而匯款高達10萬美元予葉欣欣，至今從未取得股權，何來贈與取得乾股一說？又須負擔必要行政費用，高達10萬美元說法，更是令人不可置信。且經本人查證後，發現葉欣欣所聲稱之龍鳳集團二代繼承人，實際上竟為其子女黃哲珉及黃沛婕，始知受騙，本人及內人若提供人脈及資源，豈不令更多無辜不知情民眾受害!

二、關於內人今年六月間攜孩童至美國一事，葉欣欣及其子女確有監視內人及子女行為，以避免發現其詐騙之惡行，且並無提供內人及子女金錢幫助。另關於葉欣欣所指要求收回贈與乾股，允諾本人等簽署退股協議書即退回款項一事，亦非屬實。本人及內人從未取得股權，何來退回股權？又葉欣欣原係同意電匯返還，後稱美國律師不同意為由拒絕之；於本人委託律師發出律師函後，葉欣欣又允諾本人開立10萬元美金支票交由其委託林士勛律師保管，再來談後續如何解決，詎料，本人等待一周有餘，葉欣欣竟再以美國律師不同意其開立美金支票藉口，拒不返還。

三、葉欣欣及其子黃哲珉現因詐欺等案件分別為地檢署、法院通緝，渠等出逃在外，竟仍透過律師發布聲明，片面聲稱本人未投資而是受領其贈與之乾股，以及本人拒絕其歸還款項云云，以漫天謊言持續矇騙大眾，令人不齒。本人將繼續追究葉欣欣等人刑、民事責任，爰發佈本聲明，以正視聽。」

以上事項，經陳霆先生同意，委託本律師向各界發布。

劉安桓律師

中華民國110年10月08日