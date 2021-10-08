桃園市政府消防局大園分隊日前到大園區五青路附近一處鐵皮工廠救災。（桃園市消防局大園消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府消防局大園分隊日前到一處火勢燃燒猛烈的鐵皮工廠救災，但因現場水源缺乏，加上狹小巷弄，救災水情一度告急，所幸鄰近的3M台灣明尼蘇達礦業公司主動提供廠內蓄水池讓消防車抽水救災，8日消防局特由第三大隊大隊長殷明坤代表致贈感謝狀。

大園分隊表示，8月13日晚間8點多接獲民眾報案稱大園區五青路附近有鐵皮工廠發生火警，抵達現場後發現火警現場為單層挑高連棟鐵皮結構建築物，工廠使用用途包含裝潢業、工程行等，廠內堆放大量可燃物，火勢猛烈並伴隨大量濃煙。

當下火勢大到波及延燒其它間鐵皮工廠，數間廠房頓時陷入火海，消防局共派出46輛各式消防車及上百名消防人員搶救，歷經約5小時搶救至隔日凌晨2點多才將火勢順利撲滅，所幸無人員傷亡。

大園分隊指出，現場鐵皮工廠火載量大，且連棟結構極易延燒，豈料現場水源缺乏，消防水庫車又無法進入狹小巷弄，還好鄰近的3M台灣明尼蘇達礦業公司主動且無償提供廠內蓄水池讓消防車抽水支援救災，成功阻絕火勢擴大延燒。

第三大隊大隊長殷明坤8日代表消防局致贈感謝狀，感謝業者能及時伸出援手。殷明坤說，桃園有許多鐵皮工廠，能否第一時間掌握現場資訊，並迅速建立救災水源並阻隔延燒，是火災搶救成功與否的重要關鍵。呼籲工廠平時要做好用火用電管制，強化自衛消防編組等相關措施，才能預防火災並降低危害。