台北廖姓男子去年到火鍋店用餐，餐畢「飽暖思淫慾」，竟躲進女廁所偷拍，當場被受害的崔姓女子抓包，挨告妨害祕密。由於廖男偵查期間與崔女達成調解，崔女撤告，台北地檢署因此處分不起訴。

檢警調查，廖男去年11月20日晚上，與友人到台北市中山區新生北路二段某火鍋店用餐後，竟潛入餐廳1樓女廁，埋伏在其中1個隔間。不久後崔姓女子進入隔壁間，廖男掏出手機，穿過隔板上方偷拍崔女如廁。

崔女聽聞聲響抬頭一看，赫見1隻iPhone 11 Pro手機鏡頭對著她，嚇得大喊求救，廖男驚覺犯行曝光，立刻衝出女廁，躲在用餐的人群之中。崔女雖未見到廖男長相，但根據剛剛看到的手機特徵，在人群中找到廖男加以質問，並當場報警提告。

案件偵查期間，廖男與崔女達成和解，崔女具狀撤告，表明不再追究，因妨害祕密罪是告訴乃論之罪，檢察官因此處分廖男不起訴。

廖男案發當天在餐廳內被崔女揭發偷拍犯行時，另有1名才剛上完廁所的林姓女子，認為自己可能也被拍，也對廖男提告。不過，廖男否認有拍林女，且檢警也未查獲林女的如廁照，因妨害祕密不處罰未遂犯，檢察官認定此部分嫌疑不足，也不起訴。