7年前群眾攻占行政院事件，李冠伶及許順治被起訴毀損公務員掌管物品罪，台灣高等法院更一審認定，群眾抗議服貿的對象是立法院，但占領行政院已超過其訴求，2人進入政院破壞鐵拒馬方式具有暴力性，也非最後手段可主張緊急避難，各判刑4月，可易科罰金。

李冠伶及許順治被判處有罪部分，2人及檢察官可上訴，至於前促轉會主委楊翠的兒子魏揚等7人，被訴煽惑他人犯罪部分，因行政院撤告，魏揚等7人侵入住宅罪「重罪」部分已公訴不受理，煽惑罪屬教唆，也應判決不受理，魏揚等7人部分不得上訴、已確定。