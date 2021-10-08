國慶焰火將在暌違21年後於本週日重返高雄，適逢疫情逐漸穩定，可想見全國民眾勢必湧入，高雄市長陳其邁今（8）日偕同副市長史哲及相關局處，呼籲民眾切勿開車前來，只要搭乘大眾運輸再步行至最佳觀賞點，平均也僅需約10分鐘，更可探索出屬於自己的觀賞角度。

焰火周圍最佳觀賞點步行指南。(圖/高雄市政府觀光局提供)

2021國慶焰火在高雄，外圍最佳觀賞點步行指南。(圖/高雄市政府觀光局提供)

市府也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，觀光局透露，位於夢時代周邊、第83期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一，該處緊鄰高雄港灣，視野又相當遼闊，只要搭乘輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即達。

旗津也是最佳觀賞點之一，交通局也提醒，過港隧道將於當日15時起開始管制，建議勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往；惟因焰火在高雄港區施放，旗鼓輪於19時30分至21時之間將暫停營運，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。

國慶焰火在高雄，逛旗津、爬壽山吃遍美食賞國慶焰火。(圖/高雄市政府觀光局提供)

搭乘大眾運輸前往焰火會場的民眾，離場時除搭乘捷運或輕軌外，在當日20時30分後，亦可至哈瑪星鐵道園區或海邊路高流中心搭乘離場接駁車，分別開往台鐵鼓山站及捷運中央公園站，班距為5至10分鐘，以便利民眾進行轉乘。但市府呼籲，接駁車請禮讓年長者或幼童搭乘。

防疫部分，衛生局指出，當日以「景點有秩序、商店很安全、民眾保健康」為原則，欣逢國家盛大慶典活動，參與者可能來自海內外或四面八方各地，為確保防疫原則避免不特定接觸風險，將出動超過5000人的管制及宣導人員，同時也向將前來的民眾呼籲，參與活動時應全程戴口罩、禁止邊走邊吃，也務必保持社交距離。

高市府再次強調，當日活動會場不提供停車位，周邊及旗津區更將啟動三階段的交通管制，呼籲民眾切勿自行開車，可選擇搭乘或轉乘捷運、輕軌、公車、台鐵、高鐵等大眾運輸，再步行至活動會場或各個最佳觀賞點，皆可欣賞到精彩的國慶焰火。