8月東京奧運引發台灣運動熱潮，但有網友紛紛抓包陳建州等公眾人物使用安博、EV和瘋潮唱等非法機上盒，觀看奧運賽事。愛爾達、緯來、八大等電視公司見狀紛紛提告，檢警陸續展開調查，新北地檢署昨日指揮警方，兵分8路搜索台灣安博、彼得巧科技、富雅科技公司和機房，檢方訊問後，諭知台灣安博負責人黃博詮和洪姓被告5萬元交保，另名徐姓被告則請回。

新北地檢署檢察官姜長志昨指揮刑事局電信偵查大隊第一隊、保二總隊、新竹市警察局第一分局兵分8路，搜索涉案公司機房，查獲2機房及查扣伺服器4台、手機7支、電腦主機2臺、硬碟2個、隨身碟2個、書證1批等侵權證物，並約談黃博詮和愛爾達、Litv的洪姓、徐姓註冊會員。

檢方表示，3名被告在8月至9月帕奧轉播期間，利用註冊會員身份竊取愛爾達、緯來、八大等74家公司影視訊號，再透過中繼機房彼得巧、富雅公司，將轉播畫面提供給安博公司機上盒購買，以此非法重製、公開傳輸影視著作。

檢方表示，黃博詮涉嫌違反著作權法罪嫌重大，但目前尚無事實認為被告有勾串共犯、逃亡之虞，因此諭知黃博詮和洪姓被告5萬元交保候傳。檢方指出，近年來部分市售的機上盒，提供民眾連結侵權網站觀看非法影音內容，嚴重損害著作財產權人或合法取得授權業者的權益，影響我國內容產業發展，新北地檢署將積極查緝違反著作權法案件。也呼籲各商家及民眾，不販賣及安裝涉有侵權疑義機上盒。