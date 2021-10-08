大陸本月初連續四天派出逾百架軍機侵擾我防空識別區，兩岸緊張情勢驟升，美方官員也透露，美軍特種部隊及陸戰隊已秘密駐台訓練國軍至少一年。澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）今天在玉山論壇發表專題演說表示，「我不認為美國會袖手旁觀看著台灣被吞沒，也不認為澳洲會對2500萬民主的信徒漠不關心。」

艾伯特說，兩年前他還在猶豫是否要參加玉山論壇，因為考量到可能會激怒中國。可是這兩年間，北京撕毀了香港的「一國兩制」條約，加強對本國人民的網路監控，侵擾台灣的軍機也越來越多。

艾伯特認為，北京意識到其相對實力可能已經達到頂峰，而隨著人口老齡化、經濟放緩和財政緊縮，北京很可能很快就會對台灣發動災難性的猛烈攻擊。

艾伯特指出，我們的挑戰是努力確保不可能發生的事情仍然不可能發生；並且可能不會變成可能。這就是為什麼台灣的朋友現在如此重要：強調台灣的未來應該由自己的人民決定； 並讓北京知道，任何脅迫企圖都會帶來無法估量的後果。