新北市議員張維倩媒合宏碁基金會捐贈超氧抑菌機，全市近百間幼兒園受惠，今（8日）舉行捐贈儀式。（張維倩提供）

疫情趨緩，但防疫措施仍不能鬆懈！新北市議員張維倩媒合宏碁基金會捐贈超氧抑菌機，全市近百間幼兒園受惠，今（8日）舉行捐贈儀式。張維倩說，在後疫情時代，企業能發揮社會的愛心，相互協助為孩子打造安全無毒的學習環境，也讓家長們可以更安心地送孩子上學。

張維倩與新北市教育局副局長歐人豪、宏碁基金會執行長郭劍成、中和區教保協會理事長顏明真等共同出席宏碁超氧抑菌機捐贈儀式，由秀山國小校長張文斌代表幼兒園受贈。

張維倩議員表示，此次的捐贈預計有近百間幼兒園受惠，感謝宏碁基金會的熱心捐贈，未來將會持續地攜手社會企業共同強化新北市的防疫量能，也期待未來有更多的企業能夠共襄盛舉，早日度過疫情危機。

歐人豪表示，新冠肺炎疫情未明，新北市政府全心投入防疫工作，除了落實清消、規畫入學動線、隔板以外，也感謝企業的捐贈讓幼兒園能強化清潔與消毒的工作。

宏碁基金會郭劍成執行長表示，集團長期實踐企業責任，並持續關注張維倩議員在婦幼議題的努力，希望可以藉由此次的捐贈拋磚引玉，為新北境內的幼教環境盡一份心力。

宏碁通信總經理薄占平說明，此次捐贈的抑菌機只需打開水龍頭3秒鐘，就可有效抑制大腸桿菌、金黃葡萄球菌等細菌與黴菌達99％，可用來洗手、洗滌餐具、廚具、奶瓶及玩具，甚至清洗衣物、地板，都能輕鬆抑菌，期待能協助孩子抗茵防疫，度過後疫情時代。