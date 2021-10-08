中職啦啦隊「樂天女孩」成員李恩菲（菲菲）臉蛋甜美、身材火辣，高人氣的她還推出了實體寫真，也時常在IG分享辣照和生活日常，日前她才曬15秒比基尼影片，又貼出在球場上熱舞的畫面，貼身的布料凸顯出她的傲人上圍，隨著節奏擺動，讓老司機都忍不住鼻血狂噴。

菲菲曾為基隆拍攝觀光宣傳片，當時她回眸一笑電翻大批網友，因此獲封「回眸女神」的稱號，日前她在IG上曬出3段性感影片，只見她身穿削肩貼身背心，棉質布料緊貼她的傲人身材，凸顯出火辣身材曲線，飽滿雙峰輪廓更是一覽無遺。

不僅如此背心的短版設計，還洩出了一截零贅肉螞蟻腰，只見影片中，菲菲隨著音樂節奏賣力扭腰擺臀，胸前劇烈晃動讓網友看得目不轉睛，引來網友們狂讚，「真的超愛看妳跳舞的」、「好美唷」、「太美了」、「我看球都沒力了，妳們跳得還是很認真」。

事實上，菲菲先前才因為一段身穿比基尼拍的影片引起騷動，她身穿橘色比基尼，回眸對著鏡頭露出笑容，接著坐上沙灘吉普車，將美胸放在方向盤上，不時變換姿勢，頓時電翻一票網友，才短短4天，影片已經超過3萬人次觀看。