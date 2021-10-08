今天是美國職棒季後賽第三天，分區系列賽正式開戰，稍早太空人以6：1擊退白襪拿下首勝，而另一場重頭大戲就是美聯東區內戰，由紅襪對決光芒，紅襪以5：0完封紅襪。紅襪前幾天剛在外卡驟死戰解決洋基，這次要在分區系列賽挑戰實力超強的光芒，光芒本季例行賽拿下100勝，提前預約季後賽，季前沒被特別看好的他們打出新高度。

Randy Arozarena is the first player to steal home in a #postseason game since 2016 😳 pic.twitter.com/a9Qvf8Bgfg — MLB (@MLB) October 8 2021

被譽為「最強平民軍」的光芒首戰派出麥克拉納漢(Shane McClanahan)先發，本季例行賽他出賽25場拿下10勝6敗自責分率3.43的成績，在王牌先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)季中宣佈報銷後扛起球隊重任，而他的表現可圈可點，作為系列賽首戰先發再適合不過，今天他也繳出好成績，投5局被敲5安打無失分，送出3次三振沒有保送，十分完美。

紅襪派出左投「E-Rod」羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)先發，不過他慘遭光芒打線狙擊，僅投1.2局就被敲2安打失掉2分，自責分率10.8，教練看他狀況不佳果斷換他下場，接替的里查茲(Garrett Richards)幫他拿下最後一個出局數，但紅襪的惡夢才正要開始，第三任投手派維塔(Nick Pivetta)4.2局被敲4安打失3分，其中挨了2支全壘打。

光芒此戰展現強打本事，首局就下馬威，本季締造連43場上壘的超級新秀法蘭柯(Wander Franco)擊出二壘安，他4打數2安打貢獻1分打點，為球隊跑回1分表現相當好，接著迪亞茲(Yandy Diaz)趁勝追擊再敲一壘安取得2：0領先。第3局季中轉過來老將克魯茲(Nelson Cruz)轟出陽春炮，本季他有32發全壘打。

而光芒打線就像說好一樣，今天分別在1、3、5、7局得分，讓紅襪只能短暫安心1局後再度失血，第5局阿羅薩雷納(Randy Arozarena)逮中94.7 mph四縫線快速球，一棒轟出左外野陽春炮，讓比分來到4：0領先，不過超級好戲在後頭，第7局阿羅薩雷納改用快腿得分，在三壘的他早就離壘包有一段距離，趁紅襪不注意快速盜本壘拿下漂亮1分。

Randy ROCKET.



It must be October. pic.twitter.com/VmcgO6OVg7 — MLB (@MLB) October 8 2021

今天他完全是全場MVP，貢獻精彩全壘打和盜本壘美技，讓全場球迷歡騰，他總計2打數敲1安打貢獻1分打點，為球隊跑回3分，並選到2次保送，紅襪投手今天完全拿他沒轍。光芒最後以5：0輕鬆完封對手，麥克拉納漢5局好表現為自己拿下勝投，紅襪羅瑞格茲投不到2局的慘淡表現承擔敗投，紅襪下場將派出王牌先發賽爾(Chris Sale)應戰。