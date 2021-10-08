新竹一名34歲林小姐，上月在新竹國泰綜合醫院誕下她的第8個寶寶，國慶日前夕，林小姐預約產後複診，並帶著都是由婦產科醫師曾英智親手接生的8個寶貝，一同返回醫院與曾英智醫師相見歡，小寶貝們對於自己怎麼出生都十分好奇，也讓安靜的醫院診間瞬間變成小小幼兒園，嘰嘰喳喳好不熱鬧。

林小姐表示，因感受到曾英智醫師在看診時總是輕鬆的口氣、專注的態度，彷彿是上演真實版《機智醫生生活》，也是她8次懷胎都選擇到新竹國泰的重要原因之一，因為有曾醫師、所以讓她的生產經驗都很好。

在每次產檢時，林小姐印象最深刻的是曾英智醫師「雙手的力量」，每次產檢都需要平躺、以超音波檢查胎兒健康狀況，面對大腹便便的孕婦來說，檢查後的起身都相當費力，許多醫師通常在這時抓緊時間打病歷資料，但曾醫師總是不疾不徐的等待媽媽整理好上衣，在起身那一霎那伸出左手扶著、右手拉起媽媽。

林小姐表示，這小小的動作雖然只是順手，相信也讓許多產婦都感受過這股力量，除了爸爸及家人外，曾英智醫師在這10個月的陪伴，絕對給足的信賴與依靠。從25歲懷第一胎以來，林小姐也分別誕下男、男、女、男、女、女、男、女共8名寶寶，全都是由曾英智醫師親手接生。

活潑的寶貝們在見到曾英智醫師時，嘰嘰喳喳舉手發問：「醫師怎麼把我們生下來的？不是媽媽生我們的嗎？」讓曾英智對寶貝們難以招架，還有寶貝們捧著肚子喊好餓，一時間現場熱鬧得像小小幼兒園。林小姐笑說，8寶出門陣仗大，光是置裝就花了2小時，還來不及餵食寶貝們。至於是否還想繼續生下去？才剛生完的林小姐表示，目前還沒有繼續生的想法，家人也覺得已經很熱鬧，可以不要再生了。