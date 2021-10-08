國民黨高雄巿黨部主委許福明（右）8日布達，主席朱立倫頒發派任書。（曹明正攝）

國民黨高雄巿黨部主委8日布達，黨主席朱立倫重申「同舟計畫」要找回30萬失聯黨員，3度回鍋的新任主委許福明表示誠惶誠恐，也提到國民黨過去號稱有百萬黨員，高雄巿大概有10萬人，要找回優秀黨員也會更重視年輕人。

有黨代表因認為未公布新任主委就邀出席布達典禮而退群，朱立倫受訪時說，誠摯邀請每位黨代表共同支持新主委，不管有沒有參加，每一位都是黨內同志。新的主委很有經驗，也會向每一位黨代表來拜會、來接觸。

對於找3度回鍋的人，朱立倫說，高雄是大都會，政治挑戰性高，希望是有經驗、對高雄較熟悉的。不管議長、立委、議員或黨內前輩，對許福明都蠻滿意的，認為他是老朋友，許福明熟悉高雄也了解高雄，因此請他擔任重任。

刪Q在即，基進黨主席陳奕齊說「有錢人欺負窮人」，朱立倫表示，今天只有是與非、對與錯，台中海區民眾對選出來的民意代表，在立法院有沒有認真努力問政，個人行為舉止有沒有符合民代準則，相信會做出最理性判斷。

辛亥革命也就是雙十節，蔡英文總統應該會發表國慶演說，自己會不會有相關談話？朱立倫說，10月10日上午8點在中國國民黨中央黨部廣場，會有正式的升旗典禮，會一起來慶祝中華民國建國110周年國慶，屆時會跟大家報告。

上任後說要設駐美代表處籌備處，且要請重量級人士擔任特使，朱立倫說，會由擔任過外交部次長的夏立言，以及李澄然、章文樑、張大同等多位重量級朋友，加上國際部主任黃介正等，一起討論相關駐美代表處事務。

他表示，會分工作組、顧問組兩個層次。工作組很快會到華府做籌備工作，顧問組昨已決議，將來會有主席特使身分，可能是好多位，然後分批到華府，結合在華府的工作組展開駐美工作，以上大概都是幾位主要人選之一。

被問到高雄市長提名人選有什麼想法？何時會公布？朱立倫說，他的效率應該還可以，上個禮拜來高雄，大家都希望最快速度派任主委，他答應大家，今天就來布達，且今天黨祕書長等人也都來了，所以會再繼續努力。