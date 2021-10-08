臺灣少子化、高齡化加劇，自去（2020）年出生率低於死亡率，人口成長出現死亡交叉，2025年65歲以上人口更將高達20％，正式邁入「超高齡社會」。為因應此一現象，成大雙乘論壇第四場系列講座，即聚焦健康醫療議題，邀請成大醫院沈孟儒院長、成大醫院老人醫院籌備處楊宜青教授、工研院彭裕民副院長探討從產業到醫療機構，該如何因應超高齡社會。

工研院副院長彭裕民指出，我們應該將高齡化視為創造「老人經濟」的最好機會，而不是讓老年人口成為耗損健保資源的族群。從增加高齡人口的勞動參與率，推動預防醫學，到結合資通訊產業發展各種輔具，都是打造健康老化、活力老化及有創造力老化的方法。

為此，工研院鏈結臺灣ICT產業及醫療體系優勢，深耕智慧醫電、再生醫學、醫藥研發、行動樂活、照護輔助決策系統、長照智能系統等重點技術，並在一開始就鎖定全球市場。其中，「糖尿病眼底影像AI決策支援系統」，因可有效早期辨識視網膜病變，成功獲得美國保險公司85億美元技轉金。

為因應超高齡社會來臨，成大醫院獲行政院核定委託創建的全國第一所國家級老人專責醫院，將在2026年竣工，期望成為雲嘉南高齡人口的健康守護者。

成大老人醫院除以「全院不分科」為定位，整合各專科與職類，提供周全性照護，讓患有急性、慢性病的長者延緩失能症狀與速度，更自我定位為高齡健康照護系統的樞紐，結合地區醫院、基層診所與社區的力量，讓長者能夠在社區安養，在宅終老。

沈孟儒院長則進一步指出，醫療畢竟是人照顧人的一種專業服務，醫護是人，在繁雜的工作量下，要維持有溫度的服務，就需要資通訊技術的介入與協助。

「許多人在看病時可能常抱怨，醫生看著病人的時間只有幾秒鐘，其他時間都盯著電腦螢幕看，這是因為許多病歷可能多達幾十頁。如果能打造視覺化病歷，代替傳統醫師需手工查看病歷的方式，將有助於改善醫病關係。」沈孟儒院長指出，以全院加護病房的病患為例，病歷數據可能長達68頁，醫師手動查看病歷大約要花10分鐘，透過i-Dashboard視覺化病歷卻只需要3分鐘。

事實上，醫院要面對的考驗不僅止於此，去年爆發的新冠疫情，及未來新興傳染病極可能常態化下，醫院如何透過戶外採檢站及負壓專責照護區，減少醫院內部分艙分流產生的鉅額虧損，並廣泛運用遠距醫療，協助醫療服務量降載等，都是全球醫療機構同樣面臨的考驗。

如何善用臺灣領先全球的醫療照護、資通訊產業龍頭優勢、生醫大數據，和成熟的數據科學分析能力，將是催生大健康產業兆元商機的關鍵。